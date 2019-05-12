Угроза пожара миновала: жители села в Курганской области вернулись в свои дома

В Курганской области, где уже неделю бушуют лесные пожары, жители села Иковка Кетовского района вернулись в свои дома после эвакуации по решению оперативного штаба, развернутого в населенном пункте.

По мнению сотрудников МЧС, прямая угроза пожара миновала. Часть эвакуированных в детские оздоровительные лагеря жителей вернулась на предоставленных автобусах.

Самостоятельно уехавшие из села жители, разместившиеся у родственников, друзей или в гостиницах, возвращаются своим ходом.

Ранее почти две тысячи человек покинули Иковку из-за угрозы лесного пожара. Огонь в Кетовском районе тушили при поддержке авиации и сотен единиц наземной техники.

В настоящее время остаточное тление устраняют пожарные, патрулирующие район. Дым был унесен ветром, воздух в районе прозрачен и, как показывают анализы, чист.