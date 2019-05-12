Школьник из Москвы стал абсолютным победителем азиатской физической олимпиады

Московский школьник занял первое место на XX Азиатской физической олимпиаде, сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РФ. Олимпиада проходила с 5 по 12 мая в Аделаиде (Австралия).

"Золотую медаль завоевал 11-классник из Москвы Григорий Бобков", — говорится в сообщении. В нем уточняется, что школьник набрал 33,4 баллов из 50 возможных.

Всего сборная России завоевала две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали. Еще одно золото — у москвича Алексея Шишкина, серебро — у москвичей Владимира Малиновского и Андрея Парфенова, петербуржца Владислава Полякова и вологжанина Елисея Судакова, бронза — у ученицы из Подмосковья Ирины Ляликовой. Грамотой по итогам олимпиады награжден Павел Шишкин из Подмосковья.

Россию представляла команда из восьми призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников. По результатам Азиатской олимпиады будет сформирована сборная России на Международную физическую олимпиаду, которая пройдет в Израиле с 7 по 15 июля.

Россия участвует в Азиатской олимпиаде с 2011 года. В 2018 году Григорий Бобков и Алексей Шишкин также стали золотыми медалистами физической олимпиады, которая проводилась во Вьетнаме.