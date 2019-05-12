Матвиенко: Порошенко бесславно закончил карьеру

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бесславной окончание карьеры президента Украины Петра Порошенко.

"Он так бесславно ушел и закончил свою карьеру, что о нем даже говорить не хочется. Я уверена, что суд будет праведный, и суд даст оценку его преступлениям, того, что он сделал со своей страной, со своим народом", — заявила она в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Несколько дней назад украинские следователи допросили Порошенко по делу гибели мирных граждан на Майдане в 2014 году. Это был третий допрос, первый состоялся 2,5 года назад, и Порошенко до сих пор не подписал протокол, а на второй попросту не явился.