В Петербурге закрыли станцию метро "Садовая"

В Санкт-Петербурге закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета станция "Садовая" Фрунзенско-Приморской линии метро. Это произошло В 11:30.

По сообщению телеграм-канала "Метро Петербурга", закрыта как сама "Садовая", так и переходы на "Спасскую" и "Сенную".