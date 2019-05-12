Несколько взрывов прогремело в порту ОАЭ

Несколько взрывов прогремело в порту эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщается на сайте телеканала "Аль-Маядин" со ссылкой на собственные источники.

Взрывы прогремели в порту рано утром в воскресенье — с 4 до 7 часов. Как сообщает телеканал, пожар возник на нескольких танкерах, находящихся в доках порта. По имеющимся данным, от 7 до 10 нефтеналивных судов охвачены огнем.

Отмечается со ссылкой на свидетелей, что над портом замечены американские и французские военные самолеты.