Детские пособия в России "отвязали" от прописки

Заявление на получение пособия на первого и второго ребенка в России теперь можно подать не только по месту постоянной регистрации, но и там, где семья временно зарегистрирована или фактически проживает. Временной регистрации по месту пребывания для этого не требуется.

С 12 мая вступили в силу изменения в федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", принятые Госдумой и Советом Федерации в апреле подписанные президентом Владимиром Путиным 1 мая.

При получении выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка родители будут обязаны сообщать об изменении места пребывания или фактического проживания в региональные органы соцзащиты, а в связи с рождением или усыновлением второго — в территориальные органы Пенсионного фонда России.

Внесенные изменения очень важны, заявил "Российской газете" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, так как россияне довольно часто меняют или хотели бы сменить место жительства, чтобы найти лучшую и более высокооплачиваемую работу. Однако либо граждан удерживают социальные льготы, доступные только по месту постоянной регистрации, либо они все же переезжают, лишая свою семью и ребенка социальной поддержки.

Всего в России пособия на первого ребенка получают 329,4 тысячи семей, а на второго — 54,2 тысячи, уточняет издание.

По мнению Сафонова, было бы хорошо, чтобы в законодательстве произошли и другие изменения, связанные с поддержкой семьи и детей — например, появились бы единые социальные стандарты поддержки семей с детьми. Сейчас, к примеру, размер пособий или подарков матерям на рождение детей, сумм, выделяемых на школьное питание, определяют местные власти в зависимости от финансовых возможностей своего региона. Однако все дети — граждане России, и они имеют одинаковые права независимо от того, в бедном или богатом регионе они родились.