Россиянки Дабижа и Рудых выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу

Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых оказались победительницами этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который прошел во Вьетнаме. В финальной встрече они были сильнее соотечественниц Александры Моисеевой и Екатерины Сырцевой в двух партиях – 21:16, 21:16.

В матче за бронзу представительницы Японии Юи Нагата и Юкако Судзуки также в двух партиях обыграли румынок Беату Вайду и Иоану-Алесандру Ордян. Встреча завершилась со счетом 21:19, 21:17 в пользу японских волейболисток.

Отметим, что в нынешнем сезоне женского Мирового тура дуэт из России впервые выиграл этап соревнований.