"Танос идет!": гигантский смерч прошел по побережью Сингапура. Видео

Вчера, 11 мая, по побережью Сингапура "прогуливался" огромный водяной смерч, высотой около двух километров — сегодня пользователи социальных сетей делятся многочисленными кадрами гигантского торнадо.

Смерч прошел буквально в паре десятков метров от пары рыболовных судов, добрался до мелководья, а затем благополучно исчез около пристани.

Rare sighting of a waterspout in #Singapore this morning ! #nature pic.twitter.com/0loBaZUMB9