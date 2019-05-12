Власти ОАЭ опровергли сообщения о взрывах в порту

Власти эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав ОАЭ, опровергли информацию о взрывах в морском порту.

Ранее некоторые ближневосточные СМИ сообщали о взрывах, прогремевших с 4 до 7 утра в порту Эль-Фуджайра. Так, телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственные источники сообщал, что огнем охвачены от 7 до 10 нефтеналивных судов, а над портом замечены американские и французские военные самолеты.

Позднее эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на власти эмирата, сообщило, что информация не соответствует действительности — работа морского порта осуществляется "в обычном режиме".