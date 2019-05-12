Умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

На 80-м году ушел из жизни олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею с шайбой Анатолий Ионов. Воспитанник электростальского хоккея завоевал золото Олимпиады в 1968 году. О смерти знаменитого советского нападающего сообщил официальный сайт Федерации хоккея России.

Помимо олимпийской награды в коллекции Анатолия Ионова есть три медали высшей пробы, завоеванные им на чемпионатах мира. На клубном уровне он выступал за "Электросталь" и московские ЦСКА и "Крылья Советов".

О причине смерти экс-хоккеиста сборной СССР не сообщается. Известно, что в последние годы Ионов тяжело болел.