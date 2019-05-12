Партия Brexit впервые обогнала консерваторов по популярности

Партия Brexit, которую возглавляет известный британский евроскептик Найджелом Фарадж, впервые опередила по популярности правящую Консервативную партию. Таковы результаты исследования социологической службы ComRes, опросившей более 2000 избирателей в четверг, 9 мая.

Партию сторонников выхода Британии из ЕС во главе с Фаражем поддерживают 20 процентов респондентов ComRes, тогда как консерваторов — только 19 процентов. Это стало бы худшим результатом за всю историю существования Консервативной партии, если бы всеобщие выборы состоялись в Соединенном Королевстве не в 2022 году, а сейчас.

Лидер рейтинга — оппозиционная партия лейбористов (27 процентов), а на четвертом месте — 14 процентов — расположились проевропейски настроенные "Либеральные демократы". Если бы выборы прошли сейчас, лейбористы получили бы 316 мест в Палате общин и сформировали бы правительство парламентского меньшинства, а их лидер Джереми Корбин стал бы премьер-министром. Консерваторы же во главе с нынешним премьером Терезой Мэй обеспечили бы себе в нижней палате парламента лишь 179 мест.

Таким образом, партия Фараджа довольно уверенно идет к победе на предстоящих в Великобритании 23 мая выборах в Европейский парламент, передает ТАСС. Это подтверждается как опросом ComRes, где Партия Brexit опережает лейбористов на 2 процента (27 против 25), так и опросом социологической службы Opinium для воскресной газеты The Observer. В нем преимущество партии Фараджа над консерваторами — целых 13 процентов (34 против 21).