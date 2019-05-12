Стали известны подробности болезни Сергея Доренко и планы "Говорит Москва"

Вдова журналиста Сергея Доренко рассказала, что проблемы с сердцем были у ее мужа давно и он знал о них. В частности, Сергей Доренко не раз проходил обследование в последние годы: ультразвуковое исследование сердца и сосудов, а также компьютерную томографию. Оба исследования подтвердили диагноз: аневризма восходящего отдела аорты. Медики, по словам Юлии Доренко, утверждали, что операция при таком диагнозе не требуется, достаточно регулярных обследований и прием гипотензивных препаратов.

Документы, подтверждающие это, переданы Юлией в полицию. Слова вдовы Доренко подтверждает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов. "Сергей знал о повышенном давлении", — цитирует Мамонтова РИА Новости. Мамонтов также рассказал, что, несмотря на перенос даты похорон Доренко, многие пришли и на Троекуровское кладбище, и к зданию редакции радиостанции на Пятницкой улице. Ранее стало известно, что в назначенный день — 12 мая — не состоится прощание с журналистом, теле- и радиоведущим Сергеем Доренко, скончавшимся 9 мая в Москве. Причина переноса — заявление дочерей Доренко от первого брака, утверждающих, что их отца отравила вторая жена.

Юлия Доренко рассказала, что у ее мужа были сложные отношения с дочерьми от первого брака. Достаточно сказать, что обе не появились на похоронах родного деда — отца Сергея Доренко, умершего в 2014 году. С Екатериной он не общался несколько лет, с Ксенией несколько раз в год разговаривал по телефону. По мнению вдовы, дочери просто не знали о диагнозе отца, а в разговорах с друзьями сам Доренко не раз упоминал, что дети от первого брака его не уважают, относятся как к собственности, и что "такая любовь мне не нужна", вспоминает вдова.

Решение о кремации принял сам Доренко еще при жизни и не раз повторял его в кругу друзей, говорит Юлия. Сергей был категорически против погребальных обрядов. Таким же образом был похоронен и его отец, поэтому Доренко заранее высказал свою волю: прах после кремации разделить на две части, одну захоронить в земле, чтобы было куда приходить детям, вторую — развеять на горе Митридат в Керчи, где Сергей родился и проводил летние каникулы. Музыку для прощания Доренко тоже выбрал сам. Это композиция дуэта "Саймон и Гарфанкель" "Bridge Over Troubled Water".

Вдова считает своим долгом "выполнить волю любимого человека", однако дочери Доренко обвинили ее в отравлении их отца.

Радиостанция "Говорит Москва", где работал главным редактором Сергей Доренко, изменила сетку вещания. Решение вызвано переносом даты похорон, пояснил Владимир Мамонтов. "Дальше пойдем по обычной схеме", — добавил он. По словам Мамонтова, ГМ будет стремиться сохранить имеющийся формат, а кандидатура нового главреда пока обсуждается.