Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.

"Мы с вами вместе создаем видеопетицию президенту. Если это видео наберет более одного миллиона просмотров, президент обратит на него внимание", —сообщили члены команды Зеленского, слова которых приводит ТАСС.

В опубликованном ролике большинство опрошенных жителей Киева высказались за досрочное прекращение полномочий парламента. По данным команды Зеленского, уровень доверия украинцев к Верховной раде составляет не более 4 процентов.

Видео YouTube уже просмотрели более 66 тысяч человек.

Команда избранного президента Украины продолжает обсуждать вопрос о возможном роспуске Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов. Более того, члены команды Зеленского "на всякий случай" подготовили президентский указ о роспуске Рады.

По оценкам юристов украинский парламент не может быть распущен позднее 27 мая 2019 года. В команде Зеленского считают, что Рада именно поэтому затягивает процесс назначения даты инаугурации президента: вступив в должность до 27 мая Зеленский вполне может распустить парламент.