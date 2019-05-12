В Киеве сожгли машину главреда TVi

В Киеве в ночь на воскресенье сгорел автомобиль главного редактора украинского телеканала TVi Владимира Егорова. По его мнению, это был "явный поджог".

То, что его машину "подпалили", Егоров связывает с профессиональной деятельностью. Соседи, по его словам, говорят о хлопке — отсюда и его версия о поджоге. По словам журналиста, в результате пожара никто не пострадал.

Пожарные и полиция свою работу сделали, приехали оперативно, но автомобиль восстановлению не подлежит, написал Егоров на своей странице в "Фейсбуке". На своей странице он публикует видео с горящим автомобилем и последствиями происшествия.

По словам Егорова, к нему "приезжали из ОБСЕ", где "обеспокоены ситуацией в Украине и участившимися поджогами автомобилей журналистов". Пожарные уже передали информацию в полицию, но статью, по которой возбуждено дело, ему еще не сообщили. Источник возгорания, рассказал журналист, находился под передней левой частью автомобиля. Машина была почти новой, с дизельным двигателем. Следственно-оперативная группа, по его словам, взяла части автомобиля для экспертизы.