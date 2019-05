Ван Дейк признан лучшим футболистом сезона в АПЛ

Английская премьер-лига назвала лучшего футболиста сезона-2018/19. По итогам голосования им стал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Ранее голландец был признан лучшим игроком АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии.

Ван Дейк выиграл борьбу за награду у Садио Мане, Мохаммеда Салаха (оба – "Ливерпуль"), Серхио Агуэро, Бернарду Силву, Рахима Стерлинга (все – "Манчестер Сити") и Эдена Азара ("Челси").

Ladies and Gentlemen,



Announcing your 2018/19 @EASPORTSFIFA Player of the Season.... @VirgilvDijk! pic.twitter.com/LfjdSo9q0G