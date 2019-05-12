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12 мая 201914:39

Ван Дейк признан лучшим футболистом сезона в АПЛ

Twitter / Liverpool FC

Английская премьер-лига назвала лучшего футболиста сезона-2018/19. По итогам голосования им стал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Ранее голландец был признан лучшим игроком АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии.

Ван Дейк выиграл борьбу за награду у Садио Мане, Мохаммеда Салаха (оба – "Ливерпуль"), Серхио Агуэро, Бернарду Силву, Рахима Стерлинга (все – "Манчестер Сити") и Эдена Азара ("Челси").

Напомним, что лучшего футболиста английской премьер-лиги определяли капитаны всех клубов АПЛ, футбольные эксперты, а также болельщики.

12 мая в чемпионате Англии по футболу пройдет последний тур. По его итогам станет известен победитель соревнований. На данный момент в турнирной таблице АПЛ лидирует "Манчестер Сити". На одно очко от него отстает "Ливерпуль".

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