МЧС сообщает о девяти пострадавших в аварии с маршруткой в Чите

В воскресенье, 12 мая, на улице Белика в Чите произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, в аварии приняли участием три автомобиля. В них находились 12 человек, девять из которых получили травмы и были направлены в лечебные учреждения для детального медицинского обследования и оказания помощи.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента.