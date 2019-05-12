12 мая 201914:52
МЧС сообщает о девяти пострадавших в аварии с маршруткой в Чите
В воскресенье, 12 мая, на улице Белика в Чите произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.
По данным ведомства, в аварии приняли участием три автомобиля. В них находились 12 человек, девять из которых получили травмы и были направлены в лечебные учреждения для детального медицинского обследования и оказания помощи.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента.
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