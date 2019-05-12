Иран пригрозил Штатам "ударом в голову"

Если США будет использовать авианосцы, Иран ответит ударом "в голову", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами.

Однако Салами считает, что Америка не пойдет на такой риск. И подчеркнул, что американские авианосцы уязвимы, а иранские оборонительные возможности вполне достаточны.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США. Это должно послужить сигналом для иранских властей. Позже сообщили о присоединении к группе ЗРК. При этом Вашингтон подчеркивает, что не хочет конфликта с Ираном, но будет, если это станет необходимым, отстаивать свои интересы, передает ТАСС.