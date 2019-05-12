Шесть дней гребли лопатой: на Камчатке спасли двух потерпевших крушение мужчин

В районе бухты Малая Медвежка трое мужчин перевернулись на резиновой лодке, оснащенной мотором — они направлялись из Петропавловска-Камчатского в сторону поселка Усть-Камчатск, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Двум потерпевшим удалось забраться в лодку обратно. Мотор не работал, и мужчинам пришлось дрейфовать около шести дней, подгребая лопатой, пока они не добрались до берега.

С помощью непромокаемого сотового телефона пострадавшим удалось дозвониться в службу спасения и попросить о помощи.

Сотрудники МЧС на скоростном катере за пять часов добрались до бухты и, прочесав около 50 километров береговой линии, они обнаружили потерявшихся мужчин, а затем доставили потерпевших крушение в Петропавловск-Камчатский.

Кроме этого, спасатели провели поисковые работы в районе происшествия, однако третьего пассажира резиновой лодки найти не удалось.