Порошенко присвоил звание "Мать-героиня" 616 украинкам

Более 600 украинок удостоены сегодня звания "Мать-героиня", сообщает пресс-служба Петра Порошенко. Вручение званий в торжественной обстановке прошло в День матери, который отмечается на Украине 12 мая. Звания удостоены матери из всех регионов Украины, больше всего женщин, получивших награду, из Ровенской области. Всего вручены 616 званий.

"Мать-героиня" — государственная награда, которой отмечаются женщины, родившие или воспитавшие не менее пятерых детей. Вручая звания, Порошенко отметил, что "любовь матери ничто не может превзойти".

К матерям Украины обратился и избранный президент Владимир Зеленский. Он призвал найти "особые слова для матерей" и поблагодарить их. Зеленский нашел добрые слова и для своей матери, написав на своей странице в Facebook "ты у меня красотка" и выложив свое детское черное-белое фото.