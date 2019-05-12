12 мая 201915:42
В Великобритании самолет рухнул на трассу и загорелся
Самолет упал на шоссе неподалеку от города Абергавенни, расположенном в графстве Монмутшир в Уэльсе. Инцидент произошел в воскресенье, 12 мая.
По данным РИА Новости, прибывшие спасатели оказали необходимую медицинскую помощь трем людям, находившимся на борту воздушного судна. Сообщается, что угрозы для жизни пострадавших нет.
Известно, что самолет попытался совершить вынужденную посадку на шоссе, однако задел провода и разбился.
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