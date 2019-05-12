Рассекречены данные об убийстве Петлюры

Украинская Служба внешней разведки (СВР) рассекретила около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР) и об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре. По сообщению ведомства, материалы из его отраслевого государственного архива содержат почти 350 документов и открывают новые страницы украинской национально-освободительной борьбы.

Это оригиналы и копии документов УНР, просуществовавшей с января 1918 до 1920 года, дипломатические бумаги, приказы и резолюции, уставы, письма, фотографии и многое другое. Они проливают свет на деятельность правительства УНР, в том числе в эмиграции.

Рассекреченные материалы датированы 1919-1936 годами и рассекречены по случаю 100-летия образования УНР, передает ТАСС. Особенно интересны, по сообщению СВР, материалы, связанные с убийством Симона Петлюры — главы Директории УНР в 1919 — 1920 годах. Он прославился массовыми еврейскими погромами и жестокими расправами с несогласными, а после подписания в марте 1921 года Рижского мирного договора эмигрировал за границу.

В мае 1926 года Петлюра был убит в Париже. Убийца — Самуил Шварцбард — на суде заявил, что убийство было исключительно актом мести за еврейские погромы 1918-1920 годов на Украине. Французский суд присяжных его полностью оправдал.

На нынешней Украине именем Петлюры названы улицы, а в октябре 2017 года в Виннице ему открыли первый в стране памятник в полный рост.