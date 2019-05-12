В Париже разлили 300 литров бутафорской крови

Французские экологические активисты провели в Париже экоакцию, во время которой вылили несколько сотен литров бутафорской крови, сообщает агентство France-Presse. По словам организаторов, акция должна напомнить властям о необходимости принятия мер против изменения климата.

Акция была устроена экологическим движением "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion), ведущим борьбу за биоразнообразие на планете. В воскресенье днем десятки активистов, одетых во все черное, пришли на площадь Трокадеро с плакатами "Остановите вымирание!" Они призвали французские власти не допустить исчезновения редких видов животных и растений и в знак протеста вылили порядка 300 литров бутафорской крови на ступеньки у дворца Шайо.

Французы отнеслись к акции неоднозначно. Большинство обратили внимание на то, что кровь разливалась из пластиковых бутылей — основной источник загрязнения суши и океана в последние годы. Многие отметили, что на отмывание ступеней дворца потребуется неэкологично большое количество химикатов и воды.