Полицейское авто взорвалось и сгорело на оживленной дороге в Кабуле

В столице Афганистана взорвался полицейский автомобиль. Инцидент произошел на одной из оживленных улиц Кабула.

Машина сгорела, один из правоохранителей был ранен.

Предположительно бомба была прикреплена к днищу кузова.

Полиция оцепила место происшествия, ведется расследование, передает ТАСС.