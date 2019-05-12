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День Победы 27 минут назад
Киселёв ответил тоталитарным либералам
Уже обычным шлейфом для праздника День Победы стали требования в кругах наших непримиримых, я бы даже назвал их тоталитарными, либералов отменить военный парад.
"Отмените парад 9 мая. Он и был бессмысленным, а сейчас стал кощунственным", — заявил президент движения "Союз правых сил" Леонид Гозман.
"Кощунственным" — это после авиакатастрофы с Superjet. Важно, что Гозман и без того считает военный парад 9 мая — в День Победы – "бессмысленным".
Пойдем дальше. Актер Максим Виторган утверждает, что нынешнему поколению праздновать нечего. "Конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Я верю, что когда-нибудь это будет День тишины", — сказал Виторган. День тишины – это, как в Израиле отмечают День жертв Холокоста. "Когда вся страна буквально замирает. Останавливаются и вспоминают, и думают", — подчеркнул Виторган.
На "Эхе Москвы" Виторгану вторит журналист, политолог Аркадий Дубнов: "Мы должны скорбеть, а не праздновать. И это вообще аксиома".
И, конечно, много критики в отношении детей в военной форме и пилотках. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил: "Когда маленьких деток наряжают в военную форму, устраивают им утренники, у детей возникает совершенно ложное, изначально на старте неверное представление о войне. Происходит карнавализация. Война — это совсем не то, что надо карнавализировать".
И "на закуску" политтехнолог Глеб Павловский, мол, какие мы, оказывается, "милитаристы". "Мы опять милитаризировали этот праздник. Он был значительно менее милитаризирован даже в Советском Союзе", — считает Павловский.
Такого много. У нас, слава Богу, свобода слова. Вот оно и льется. Но как ко всему этому относиться? Давайте все же, никого не осуждая, спокойно разберемся. Не для спора, а просто для себя. Тема-то важная для всех нас, для страны и для детей. Например, что такое в России парад? Для чего он? Почему именно такой? Где тут скорбь? И сколь мы подвержены милитаризации?
Наш военный парад — это форма воинской почести погибшим, отдавшим жизни за нашу свободу, за свободу Европы и всего мира. Эта форма воинской почести 27 миллионам — тем, что не пожалел живота своего ради победы над фашизмом. Отсюда и строгость стилистики нашего парада, отсюда и минута молчания перед проходом войск.
Наш парад — это и благодарная память о тех, кто уцелел в той страшной битве и не дожил до наших дней. Наш парад — это и утешение тех немногих ветеранов, кто до сих пор с нами. Их, как подсчитано, сейчас осталось лишь 76 тысяч. Спросите у них, у любого, имеет ли смысл проводить такой парад 9 мая, и каждый скажет: да.
А что касается примера Израиля, мол, там День тишины, так мы это уважаем. Но у каждого народа в той войне была своя роль. Израиль отмечает День памяти жертв Холокоста. Самого Израиля тогда еще и не было, а евреи в Европе оказались преимущественно жертвами. Пережили жестокий геноцид, память о котором бережно хранят в каждой еврейской семье.
У России — другой опыт. Кроме того, что суммарно жертв народов СССР в той войне у нас было куда больше, чем при Холокосте, мы как мощное государство смогли стать той организованной силой, которая остановила фашизм и разгромила его, победила. Поэтому мы — многонациональный народ-победитель, в составе которого бились и русские, и украинцы, и белорусы, народы Кавказа, Средней Азии, Сибири и евреи тоже. А уж если про Израиль, то кроме Дня тишины "Бессмертный полк" там на 9 мая — один из самых массовых за рубежом.
И вот эту нашу общую победу мы все — наследники победителей — не собираемся забывать. И другим будем напоминать, что бились с армией системы, движимой дикой идеей расового превосходства. Это что касается смысла самого парада и его стилистики. Заложена она, кстати, была самими воинами-победителями, Парадом Победы в 1945-м. И нет причин ее принципиально менять.
Теперь что касается обвинений в милитаризации. Военные расходы России сокращаются. И с прошлого года наша страна уже не в пятерке государств-лидеров по военным расходам. По данным авторитетного Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), по итогам 2018 года на первом месте по военным расходам — США, далее следуют Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, Россия — лишь шестая. При этом наши новейшие военные технологии оказались недостижимы для других, например, для США, чей военный бюджет в десять с лишним раз больше, чем у нас. Они — лидеры по тратам. Мы — лидеры в технологиях, что вселяет спокойствие без какого-либо милитаристского угара.
И о детках в военной форме и пилотках. Это – прекрасно! Детям везде в мире свойственно примерять на себя роль взрослых. Девочки, например, с удовольствием шлепают в маминых туфлях, а мальчики с наслаждением влезают, например, в папины болотные сапоги. И что же теперь, отменить новогодний маскарад и вообще детские праздники с костюмами космонавтов, поваров, полицейских, докторов, принцесс и пиратов? Почему костюм Человека-паука и американского Супермена — это возможно, а костюм героя-дедушки из своей же семьи — это плохо?
Ведь именно так передается ребенку память, так прививается интерес к реальной, настоящей истории, в том числе и истории семьи. Нам что, прикажете, оставить лишь кигуруми, единорогов и Пикачу, Человека-паука?.. Да и почему такая избирательность в отношении России? Тогда уж требуйте отменить в Америке детские ковбойские шляпы. Что-то не слышно таких призывов.
Для детей военная форма времен Великой Отечественной — это связь поколений через игру. Ничего разрушительного для детской психики здесь нет. Наоборот, ребенок чувствует и свою причастность к семейной памяти. Для него это бесценно. Ровно так же, как и вместе со взрослыми пройти в колонне "Бессмертного полка". Так энергия одного поколения переливается в следующее. Вот поэтому-то для всех нас столь важен День Победы. И так мы его будем праздновать всегда, кто бы что нам со стороны ни говорил.
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