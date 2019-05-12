Взрыв горящей машины в Новой Москве попал на видео

Житель поселка Ватутинки, расположенного в Новой Москве, снял на видео пылающие автомобили, один из которых взорвался в тот момент, когда мимо него пытался пройти человек.

По словам очевидцев, наблюдавших за событиями, разворачивавшихся в воскресенье, 12 мая, пожар возник в припаркованной машине. После чего огонь перекинулся на соседние транспортные средства.

Один из автовладельцев успел перегнать авто, стоявшее в опасной близости от места пожара, и снял свои действия на видео.

О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.