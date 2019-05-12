Вашингтон провоцирует "ядерного джинна"
В восточной сказке "Тысяча и одна ночь" можно было потереть волшебную лампу, и из нее появлялся джинн, исполняющий три желания. Такое впечатление, что президент Трамп почувствовал себя в сказке, а целое государство — Иран — принял за лампу, из которой прямо-таки вытрясает джинна, чтобы тот исполнял его желания. Америка настаивает, чтобы поведение Ирана коренным образом изменилось по ее воле.
Иран — мощное 80-миллионное государство, взявшее на себя обязательства в соответствии с международными соглашениями и решениями Совета безопасности. Всех сложившийся баланс устраивает, кроме США. Такое впечатление, что Америка ищет с Ираном войны и вот-вот выпустит "ядерного джинна". Но он уж точно не станет исполнять ничьи желания.
"Вести недели" уже говорили, что со 2 мая Трамп запретил всем странам мира без исключения покупать иранскую нефть. Недавно он объявил о новых санкциях против Ирана — запретил всем странам и компаниям без каких-либо исключений покупать в Иране металлы: сталь, алюминий и медь, что примерно 10% иранского экспорта.
Параллельно объявлено об отправке к берегам Ирана авианосца "Авраам Линкольн" и бомбардировщиков для возможного использования силы. Авианосец уже прошел Суэцкий канал и движется по Красному морю в Персидский залив. Так США подкрепляют свой ультиматум Ирану с требованием не расширять АЭС в Бушере и не вывозить обогащенный уран в обмен на урановую руду. А еще вообще отказаться от обогащения радиоактивных материалов и переработки плутония. Правда, США заявили о 90-дневных исключениях из санкций для проектов в Араке, Фордо и российско-иранской АЭС "Бушер".
Для отвода глаз в Вашингтоне говорят о готовности вести с Тегераном переговоры о новой ядерной сделке. Но это ровным счетом ничего не значит. У Трампа теперь так: рвем соглашения якобы во имя лучших сделок, но над новыми сделками работать никто не начинает. Как едко подметил Лавров, в США потерян "вкус к дипломатии".
Тем не менее в Россию прилетает госсекретарь США Помпео. Среди заявленных тем — Северная Корея, Венесуэла, Сирия, Украина и Иран. Иран из всего этого именно сегодня, пожалуй, — самое горячее. Ведь Россия наряду с Китаем, Британией и Францией все еще остается верной ядерной сделке с Тегераном.
Сделка, предусматривающая развитие в Иране лишь мирного атома в обмен на отмену всех санкций, пять лет назад была единогласно одобрена и Совбезом ООН. В прошлом году США грубейшим образом из сделки вышли, а санкции в отношении Ирана возобновили с небывалой силой.
При этом Трамп действует без оглядки даже на своих важнейших союзников. Так, недавно был намечен первый официальный визит госсекретаря США Майка Помпео в Берлин — для встречи с немецким коллегой и канцлером Германии Меркель. Буквально за часы до прилета Помпео объявил, что направляется не в Берлин, а в Ирак, мол, туда ему срочнее. Понятно, что в Германии это восприняли как хамство и отказ от желания сотрудничать. Вот характерный комментарий в Süddeutsche Zeitung: "Во многих случаях США сейчас вовсе не союзник, а противник, против которого нужно образовывать альянсы. Так ситуация выглядит с Парижским соглашением по климату и прежде всего с ядерным соглашением с Ираном".
И Германия, и вся Европа жизненно заинтересованы в сохранении ядерной сделки с Ираном, в том, чтобы не выпускать "ядерного джинна" на просторах Евразии, не так уж и далеко от себя. Иран готов остаться в рамках действующих пока ограничений, но со своей стороны требует от Евросоюза помощи в компенсации американских санкций. Европа такую помощь обещала. В частности, должна в полной мере заработать независимая от Америки банковская система расчетов под названием INSTEX. Иран настаивает, чтобы она действовала и в нефтеторговле. При этом, когда Трамп объявил о новых антииранских санкциях, президент Ирана Рухани заявил по национальному телевидению, что "у европейских стран есть лишь 60 дней, чтобы провести переговоры с Ираном". Иначе...
А что, собственно, иначе? Вот здесь — интересно. Уже сейчас, после выхода Америки из сделки, Иран объявил о том, что не считает себя связанным ограничениями по хранению обогащенного урана и тяжелой воды. Это пока частичный отход от сделки. Дальше — больше. Высший совет национальной безопасности черным по белому поясняет: "На следующем этапе Иран приостановит ограничения по уровню обогащения урана". Иными словами, это означает, что американцы своими руками превращают Иран в ядерную державу. Наплевав на всех, они прямо-таки выманивают "ядерного джинна". Конечно, президент Ирана Рухани пока не устает повторять, что "ядерной сделке еще не конец". Но часики иранского ультиматума уже тикают. Осталось 56 дней.
Кроме того что Иран готов разморозить свою ядерную программу, для Европы у него припасены и другие "подарки". О них вспомнил немецкий журнал Spiegel : "Президент Ирана неприкрыто угрожал европейцам: "Мы прилагаем все усилия, чтобы остановить наплыв беженцев в Европу. Это обошлось нам в миллиарды долларов, но из-за условий, созданных США, мы больше не можем это оплачивать". Иран по факту — главная страна для транзита и контрабанды героина и других наркотиков из Афганистана в Европу. Но прежде всего Тегеран принял около 3 миллионов афганских беженцев. Разрушительные последствия для иранской экономики, к которым в значительной степени привели американские санкции, заставляют правительство в Тегеране искать решение этой проблемы".
То есть миллион афганских беженцев из Ирана для Европы — вполне возможное последствие неуклюжего поведения США в нашем полушарии.
Итак, Майк Помпео уже в России. Скоро мы узнаем про ситуацию вокруг Ирана многое.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Стали известны подробности болезни Сергея Доренко
- Путин рассказал, как учился играть в хоккей
- Взрыв газа в Ростовской области: погибли два человека
- Команда Зеленского опубликовала петицию о роспуске Рады
- Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Евровидение-2019
-
"Евровидение-2019" покажет телеканал "Россия"
- Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для "Евровидения"
- Иван Бессонов объявит в эфире результаты "Евровидения-2019"
Самое читаемое
-
Гимнастерка, пилотка и трусы: танцевальный скандал с женой экс-депутата Яковлева
- Поиски туристов, пропавших в горах Алтая, приостановлены на полтора месяца
- "У меня есть факты": дочь Доренко заявила, что его смерть не была естественной
- Миллионерша из трущоб: Netflix снимет сериал об осужденной в Америке дочери российского дальнобойщика
- Отдых с последствиями: чем для буйных отдыхающих закончились майские праздники. Видео
Телеканал "Россия"
-
Большое кино в праздники на телеканале "Россия"
- Смерть Ирины Цывиной заказали в Америке?
- "Ну-ка, все вместе!": Новые голоса, жаркие споры и атмосфера праздника!
- Убийство любимого и кома дочери: трагедии известной актрисы
Вести.Экономика
-
Иран начинает выход из ядерной сделки
- Рынок акций США показал худшую динамику с начала года после угроз Трампа в отношении Китая
- Оружие Победы: лучшее легкое вооружение Великой Отечественной войны
- Последствия кризиса: какие проблемы пришли в Швецию спустя 10 лет
- После возобновления торговой войны с Китаем Трамп начнет атаку на ЕС
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Вот такой будет новая Lada 4x4
- 380-рублевые тарифы не спасли московские парковки
- Белорусский МАЗ подкинул конкурентов "Газелям" и "Транзитам"
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
5 мифов о свинине, в которые пора перестать верить
- Существование синдрома хронической усталости впервые доказано научно
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00
-
Путин: российский народ чтит поколение победителей
- В Москве прошел "Бессмертный полк": как это было
- Ливень и град: улицы Екатеринбурга превратились в реки
Вести-Москва
-
Долгожданный подарок ко Дню Победы: в доме ветерана установили пандус
- Тяжелая техника, химикаты и даже дроны: в Подмосковье к борьбе с борщевиком подошли системно
- Сотня новых соседей: на Волхонке жильцы делят дом сразу с несколькими хостелами
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Медики научились восстанавливать непригодные к пересадке лёгкие
- Гормонотерапия может купировать некоторые симптомы аутизма
- Обнаружена новая форма слабоумия, "имитирующая" болезнь Альцгеймера
- Новое соединение "отбирает" лекарственную устойчивость у бактерий, вызывающих туберкулёз
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом