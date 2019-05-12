Новости Политика

Все видео этой рубрики
12 мая 201921:21 Дмитрий Киселёв

Вашингтон провоцирует "ядерного джинна"

В восточной сказке "Тысяча и одна ночь" можно было потереть волшебную лампу, и из нее появлялся джинн, исполняющий три желания. Такое впечатление, что президент Трамп почувствовал себя в сказке, а целое государство — Иран — принял за лампу, из которой прямо-таки вытрясает джинна, чтобы тот исполнял его желания. Америка настаивает, чтобы поведение Ирана коренным образом изменилось по ее воле.

Иран — мощное 80-миллионное государство, взявшее на себя обязательства в соответствии с международными соглашениями и решениями Совета безопасности. Всех сложившийся баланс устраивает, кроме США. Такое впечатление, что Америка ищет с Ираном войны и вот-вот выпустит "ядерного джинна". Но он уж точно не станет исполнять ничьи желания.

"Вести недели" уже говорили, что со 2 мая Трамп запретил всем странам мира без исключения покупать иранскую нефть. Недавно он объявил о новых санкциях против Ирана — запретил всем странам и компаниям без каких-либо исключений покупать в Иране металлы: сталь, алюминий и медь, что примерно 10% иранского экспорта.

Параллельно объявлено об отправке к берегам Ирана авианосца "Авраам Линкольн" и бомбардировщиков для возможного использования силы. Авианосец уже прошел Суэцкий канал и движется по Красному морю в Персидский залив. Так США подкрепляют свой ультиматум Ирану с требованием не расширять АЭС в Бушере и не вывозить обогащенный уран в обмен на урановую руду. А еще вообще отказаться от обогащения радиоактивных материалов и переработки плутония. Правда, США заявили о 90-дневных исключениях из санкций для проектов в Араке, Фордо и российско-иранской АЭС "Бушер".

Для отвода глаз в Вашингтоне говорят о готовности вести с Тегераном переговоры о новой ядерной сделке. Но это ровным счетом ничего не значит. У Трампа теперь так: рвем соглашения якобы во имя лучших сделок, но над новыми сделками работать никто не начинает. Как едко подметил Лавров, в США потерян "вкус к дипломатии".

Тем не менее в Россию прилетает госсекретарь США Помпео. Среди заявленных тем — Северная Корея, Венесуэла, Сирия, Украина и Иран. Иран из всего этого именно сегодня, пожалуй, — самое горячее. Ведь Россия наряду с Китаем, Британией и Францией все еще остается верной ядерной сделке с Тегераном.

Сделка, предусматривающая развитие в Иране лишь мирного атома в обмен на отмену всех санкций, пять лет назад была единогласно одобрена и Совбезом ООН. В прошлом году США грубейшим образом из сделки вышли, а санкции в отношении Ирана возобновили с небывалой силой.

При этом Трамп действует без оглядки даже на своих важнейших союзников. Так, недавно был намечен первый официальный визит госсекретаря США Майка Помпео в Берлин — для встречи с немецким коллегой и канцлером Германии Меркель. Буквально за часы до прилета Помпео объявил, что направляется не в Берлин, а в Ирак, мол, туда ему срочнее. Понятно, что в Германии это восприняли как хамство и отказ от желания сотрудничать. Вот характерный комментарий в Süddeutsche Zeitung: "Во многих случаях США сейчас вовсе не союзник, а противник, против которого нужно образовывать альянсы. Так ситуация выглядит с Парижским соглашением по климату и прежде всего с ядерным соглашением с Ираном".

И Германия, и вся Европа жизненно заинтересованы в сохранении ядерной сделки с Ираном, в том, чтобы не выпускать "ядерного джинна" на просторах Евразии, не так уж и далеко от себя. Иран готов остаться в рамках действующих пока ограничений, но со своей стороны требует от Евросоюза помощи в компенсации американских санкций. Европа такую помощь обещала. В частности, должна в полной мере заработать независимая от Америки банковская система расчетов под названием INSTEX. Иран настаивает, чтобы она действовала и в нефтеторговле. При этом, когда Трамп объявил о новых антииранских санкциях, президент Ирана Рухани заявил по национальному телевидению, что "у европейских стран есть лишь 60 дней, чтобы провести переговоры с Ираном". Иначе...

А что, собственно, иначе? Вот здесь — интересно. Уже сейчас, после выхода Америки из сделки, Иран объявил о том, что не считает себя связанным ограничениями по хранению обогащенного урана и тяжелой воды. Это пока частичный отход от сделки. Дальше — больше. Высший совет национальной безопасности черным по белому поясняет: "На следующем этапе Иран приостановит ограничения по уровню обогащения урана". Иными словами, это означает, что американцы своими руками превращают Иран в ядерную державу. Наплевав на всех, они прямо-таки выманивают "ядерного джинна". Конечно, президент Ирана Рухани пока не устает повторять, что "ядерной сделке еще не конец". Но часики иранского ультиматума уже тикают. Осталось 56 дней.

Кроме того что Иран готов разморозить свою ядерную программу, для Европы у него припасены и другие "подарки". О них вспомнил немецкий журнал Spiegel : "Президент Ирана неприкрыто угрожал европейцам: "Мы прилагаем все усилия, чтобы остановить наплыв беженцев в Европу. Это обошлось нам в миллиарды долларов, но из-за условий, созданных США, мы больше не можем это оплачивать". Иран по факту — главная страна для транзита и контрабанды героина и других наркотиков из Афганистана в Европу. Но прежде всего Тегеран принял около 3 миллионов афганских беженцев. Разрушительные последствия для иранской экономики, к которым в значительной степени привели американские санкции, заставляют правительство в Тегеране искать решение этой проблемы".

То есть миллион афганских беженцев из Ирана для Европы — вполне возможное последствие неуклюжего поведения США в нашем полушарии.

Итак, Майк Помпео уже в России. Скоро мы узнаем про ситуацию вокруг Ирана многое.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

21:06

Пожар в Волгограде: в огне пострадал человек

20:02

Умер главред "Интерпресса" Александр Николаев

19:30

Атака на Pearl Continental: убиты пять человек

19:02

Песков анонсировал серию совещаний по военной тематике

17:59

Бойня в церкви: священника и прихожан расстреляли в начале службы

16:30

Полицейское авто взорвалось и сгорело на оживленной дороге в Кабуле

16:12

Рассекречены данные об убийстве Петлюры

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин стер улыбки с лиц министров

Путин стер улыбки с лиц министров

3 часа назад
Киселёв прокомментировал смерть Доренко

Киселёв прокомментировал смерть Доренко

2 часа назад
Банкротство идеи трансатлантического единства и страх евроэлит

Банкротство идеи трансатлантического единства и страх евроэлит

1 час назад

Трансляции

22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 13 мая

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Обман Порошенко и безвластие Зеленского

Обман Порошенко и безвластие Зеленского

55 минут назад
"Мы все говорим только о Лазареве": Израиль ждет выступления российской звезды

"Мы все говорим только о Лазареве": Израиль ждет выступления российской звезды

1 час назад
Как Россия отметила День Победы

Как Россия отметила День Победы

44 минуты назад
Путин объяснил, почему его отец не участвовал в параде 1945-го

Путин объяснил, почему его отец не участвовал в параде 1945-го

1 час назад
Гибель людей в Шереметьеве: от сгоревшего SSJ-100 остался лишь нос

Гибель людей в Шереметьеве: от сгоревшего SSJ-100 остался лишь нос

2 часа назад
Ожидается, что 80% населения Донбасса захотят стать россиянами

Ожидается, что 80% населения Донбасса захотят стать россиянами

2 часа назад
Емельяненко-младший оштрафован и отпущен из полиции

Емельяненко-младший оштрафован и отпущен из полиции

2 часа назад
Взрыв в Чистоозерном: новый дом будут строить около года

Взрыв в Чистоозерном: новый дом будут строить около года

4 часа назад
Вашингтон провоцирует "ядерного джинна"

Вашингтон провоцирует "ядерного джинна"

1 час назад
Завершились выборы в Литве

Завершились выборы в Литве

1 час назад
Российские студенты приняли участие в "Марше жизни" в Освенциме

Российские студенты приняли участие в "Марше жизни" в Освенциме

1 час назад
Пожар в Волгограде: в огне пострадал человек

Пожар в Волгограде: в огне пострадал человек

1 час назад
Дубль Дриусси помог "Зениту" обыграть ЦСКА, у Дзюбы ассистентский хет-трик

Дубль Дриусси помог "Зениту" обыграть ЦСКА, у Дзюбы ассистентский хет-трик

1 час назад
Киевские власти не смогли запугать "Бессмертный полк"

Киевские власти не смогли запугать "Бессмертный полк"

2 часа назад
На суда ОАЭ напали диверсанты

На суда ОАЭ напали диверсанты

2 часа назад
Умер главред "Интерпресса" Александр Николаев

Умер главред "Интерпресса" Александр Николаев

2 часа назад
В США замечены С-300

В США замечены С-300

2 часа назад
Атака на Pearl Continental: убиты пять человек

Атака на Pearl Continental: убиты пять человек

2 часа назад
Шведы разгромили итальянцев на чемпионате мира по хоккею

Шведы разгромили итальянцев на чемпионате мира по хоккею

2 часа назад
Песков анонсировал серию совещаний по военной тематике

Песков анонсировал серию совещаний по военной тематике

3 часа назад
Помпео заявил, что Россия "асимметрично развивает ядерные силы"

Помпео заявил, что Россия "асимметрично развивает ядерные силы"

3 часа назад
Курс биткоина впервые с октября перешагнул отметку в 7 тысяч долларов

Курс биткоина впервые с октября перешагнул отметку в 7 тысяч долларов

3 часа назад
После расстрела прихожан и священника церковь подожгли

После расстрела прихожан и священника церковь подожгли

3 часа назад
"МанСити" стал чемпионом Англии второй год подряд

"МанСити" стал чемпионом Англии второй год подряд

3 часа назад
Названо условие отказа Польши от злотого

Названо условие отказа Польши от злотого

3 часа назад
"Спартак" взял верх над "Уфой" в чемпионате России

"Спартак" взял верх над "Уфой" в чемпионате России

4 часа назад
Лещенко заявил, что Луценко "наплел Джулиани кучу фейков"

Лещенко заявил, что Луценко "наплел Джулиани кучу фейков"

4 часа назад
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят – девятый

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят – девятый

4 часа назад
Трамп: "охота на ведьм" не должна повториться

Трамп: "охота на ведьм" не должна повториться

5 часов назад
Тренер сборной России Воробьев: просим ребят чаще бросать

Тренер сборной России Воробьев: просим ребят чаще бросать

5 часов назад
В Париже разлили 300 литров бутафорской крови

В Париже разлили 300 литров бутафорской крови

5 часов назад
Взрыв горящей машины в Новой Москве попал на видео

Взрыв горящей машины в Новой Москве попал на видео

5 часов назад
Силуанов уточнил, как "деньги мониторятся"

Силуанов уточнил, как "деньги мониторятся"

6 часов назад
Украинские абордажники "захватили и уничтожили противника"

Украинские абордажники "захватили и уничтожили противника"

7 часов назад
Иран пригрозил Штатам "ударом в голову"

Иран пригрозил Штатам "ударом в голову"

7 часов назад
Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

8 часов назад
Путин рассказал, о чем думал, когда впервые прошел в "Бессмертном полку"

Путин рассказал, о чем думал, когда впервые прошел в "Бессмертном полку"

9 часов назад
В центре Петербурга произошла массовая драка. Видео

В центре Петербурга произошла массовая драка. Видео

9 часов назад
Умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

Умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

9 часов назад
Детские пособия в России "отвязали" от прописки

Детские пособия в России "отвязали" от прописки

9 часов назад
Школьник из Москвы стал абсолютным победителем азиатской физической олимпиады

Школьник из Москвы стал абсолютным победителем азиатской физической олимпиады

10 часов назад
"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

08.05.2019 10:22
Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

08.05.2019 10:35
В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

08.05.2019 08:44