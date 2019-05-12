Молния убила украинца, его жена в реанимации

Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.

Трагедия произошла днем в городе Сокаль. 66-летний мужчина скончался на месте, его 70-летняя жена получила травмы, но выжила. Женщина доставлена в больницу, ей оказывается необходимая помощь.

По количеству смертельных исходов молния уступает только наводнениям. Ежегодно от небесных электрических разрядов погибает порядка 100 человек в Европе и столько же в США.