Тема:

Выборы на Украине 29 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
12 мая 201920:29 Дарья Швецова

Киевские власти не смогли запугать "Бессмертный полк"

Порошенко напоследок решил оскорбить участников шествия "Бессмертный полк" в Киеве и по всему миру, назвав их "ряжеными". Впрочем, слушать лузера уже мало кому на Украине интересно. День Победы там в этом году прошел широко, несмотря на агрессию со стороны радикалов.

Десятки тысяч киевлян несут по улицам города самое дорогое: в руках — фотографии тех, кто боролся с нацизмом, в сердце — память о своих героях.

Жители Киева собираются возле станции "Арсенальная". Улица "усыпана" черно-белыми портретами. Но лица героев не выцветут никогда в памяти тех, кто сегодня пришел сюда.

Право "пройти" с теми, кто ценою жизни приближал Победу, сегодня на Украине приходится отстаивать. Им разрешили провести шествие, но символика Победы и военная форма времен Великой Отечественной вызывают агрессию у людей в форме полицейской.

Георгиевская лента — символ Победы и героизма — как и многое другое сегодня на Украине, вне закона. Участников акции провоцируют радикалы. Но тех, кто не предал память павших в войне с фашизмом, оказалось гораздо больше. В Киеве они тайно передают друг другу значки с серпом и молотом, крепят звезды к пилоткам и фуражкам.

"Мы пришли почтить память, чтобы героями были те, кто ими являются, а не те, которых обманным путем хотят их сделать. Там все принимали участие — белорусы, украинцы, евреи, русские, нельзя делить, это общая Победа", — говорят люди.

На аллее Славы, у стелы Неизвестного солдата, Предстоятель канонической Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий отслужил молебен о невернувшихся с фронта, погибших в тылу и концлагерях, обо всех жертвах нацизма.

Среди политиков, которые прошли в этой общей колонне, — Юрий Бойко. "Этот праздник всегда будет жить в сердцах нашего народа. Мы никому не дадим приуменьшить подвиг украинцев, белорусов, русских и всех народностей Советского Союза", — отметил политик.

Памятные шествия состоялись в десятках украинских городов: Черкассах, Виннице, Мариуполе, Житомире, Харькове. О подвиге каждого города напомнили одесситы.

Грандиозным телевизионным событием — как и в прошлом году — стал большой праздничный концерт канала "Интер" "Победа. Одна на всех".

Праздник памяти без границ и национальностей. Рекордное количество зрителей среди всех каналов Украины. Уникальные гости — ветераны со всех союзных республик, потомки тех, кто и в концлагерях, и на оккупированных территориях вносили свой вклад в общую победу. Бок о бок ковали победу, вписывая в ее историю свои имена и названия городов.

Каждого ветерана зал приветствует стоя. Они вместе подпевают артистам — "Катюшу", "Смуглянку" и "Священную войну". Со слезами на глазах читают фронтовые письма. Невероятное эмоциональное единение, в котором эти эмоции сдержать не могут ни зрители, ни ведущие.

Песни на русском, украинском и французском, артисты из разных регионов страны. Дуэт "Анна-Мария", который в этом году на отборочном этапе "Евровидения" подвергли травле за то, что они – крымчанки и не могут отказаться от родного края и родителей, исполнил всеми любимые: "На безымянной высоте" и "Журавли".

Вслед за теми, кто прошел по улицам города, зал поднимает фотографии своих героев. Участников всех акций памяти Петр Порошенко накануне цинично обозвал "ряжеными".

Кадры с центральных улиц украинских городов и рейтинги "Интера" объясняют, почему Порошенко проиграл выборы.

Люди несли портреты своих отцов, дедов и прадедов. Каждый дошел до мемориала, чтобы у Вечного огня возложить цветы, несмотря ни на что, как бы ни старались их запугать. Политикам, которые пытаются сделать героями тех, кто когда-то были пособниками нацистов, жители города-героя ответили: переписать историю не получится.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

20:02

Умер главред "Интерпресса" Александр Николаев

19:30

Атака на Pearl Continental: убиты пять человек

19:02

Песков анонсировал серию совещаний по военной тематике

17:59

Бойня в церкви: священника и прихожан расстреляли в начале службы

16:30

Полицейское авто взорвалось и сгорело на оживленной дороге в Кабуле

16:12

Рассекречены данные об убийстве Петлюры

15:04

Украинские абордажники "захватили и уничтожили противника"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин стер улыбки с лиц министров

Путин стер улыбки с лиц министров

1 час назад
Гибель людей в Шереметьеве: от сгоревшего SSJ-100 остался лишь нос

Гибель людей в Шереметьеве: от сгоревшего SSJ-100 остался лишь нос

1 час назад
Киселёв прокомментировал смерть Доренко

Киселёв прокомментировал смерть Доренко

56 минут назад

Трансляции

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 13 мая

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Киевские власти не смогли запугать "Бессмертный полк"

Киевские власти не смогли запугать "Бессмертный полк"

27 минут назад
"Мы все говорим только о Лазареве": Израиль ждет выступления российской звезды

"Мы все говорим только о Лазареве": Израиль ждет выступления российской звезды

17 минут назад
Умер главред "Интерпресса" Александр Николаев

Умер главред "Интерпресса" Александр Николаев

44 минуты назад
В США замечены С-300

В США замечены С-300

1 час назад
Емельяненко-младший оштрафован и отпущен из полиции

Емельяненко-младший оштрафован и отпущен из полиции

36 минут назад
Взрыв в Чистоозерном: новый дом будут строить около года

Взрыв в Чистоозерном: новый дом будут строить около года

3 часа назад
Завершились выборы в Литве

Завершились выборы в Литве

4 минуты назад
Банкротство идеи трансатлантического единства и страх евроэлит

Банкротство идеи трансатлантического единства и страх евроэлит

6 минут назад
На суда ОАЭ напали диверсанты

На суда ОАЭ напали диверсанты

29 минут назад
Ожидается, что 80% населения Донбасса захотят стать россиянами

Ожидается, что 80% населения Донбасса захотят стать россиянами

45 минут назад
Атака на Pearl Continental: убиты пять человек

Атака на Pearl Continental: убиты пять человек

1 час назад
Шведы разгромили итальянцев на чемпионате мира по хоккею

Шведы разгромили итальянцев на чемпионате мира по хоккею

1 час назад
Песков анонсировал серию совещаний по военной тематике

Песков анонсировал серию совещаний по военной тематике

1 час назад
Помпео заявил, что Россия "асимметрично развивает ядерные силы"

Помпео заявил, что Россия "асимметрично развивает ядерные силы"

1 час назад
Курс биткоина впервые с октября перешагнул отметку в 7 тысяч долларов

Курс биткоина впервые с октября перешагнул отметку в 7 тысяч долларов

1 час назад
После расстрела прихожан и священника церковь подожгли

После расстрела прихожан и священника церковь подожгли

2 часа назад
"МанСити" стал чемпионом Англии второй год подряд

"МанСити" стал чемпионом Англии второй год подряд

2 часа назад
Названо условие отказа Польши от злотого

Названо условие отказа Польши от злотого

2 часа назад
"Спартак" взял верх над "Уфой" в чемпионате России

"Спартак" взял верх над "Уфой" в чемпионате России

2 часа назад
Лещенко заявил, что Луценко "наплел Джулиани кучу фейков"

Лещенко заявил, что Луценко "наплел Джулиани кучу фейков"

2 часа назад
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят – девятый

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят – девятый

2 часа назад
Трамп: "охота на ведьм" не должна повториться

Трамп: "охота на ведьм" не должна повториться

3 часа назад
Тренер сборной России Воробьев: просим ребят чаще бросать

Тренер сборной России Воробьев: просим ребят чаще бросать

3 часа назад
В Париже разлили 300 литров бутафорской крови

В Париже разлили 300 литров бутафорской крови

4 часа назад
Взрыв горящей машины в Новой Москве попал на видео

Взрыв горящей машины в Новой Москве попал на видео

4 часа назад
Силуанов уточнил, как "деньги мониторятся"

Силуанов уточнил, как "деньги мониторятся"

4 часа назад
Украинские абордажники "захватили и уничтожили противника"

Украинские абордажники "захватили и уничтожили противника"

5 часов назад
Иран пригрозил Штатам "ударом в голову"

Иран пригрозил Штатам "ударом в голову"

5 часов назад
Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

6 часов назад
Путин рассказал, о чем думал, когда впервые прошел в "Бессмертном полку"

Путин рассказал, о чем думал, когда впервые прошел в "Бессмертном полку"

7 часов назад
В центре Петербурга произошла массовая драка. Видео

В центре Петербурга произошла массовая драка. Видео

7 часов назад
Умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

Умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

7 часов назад
Детские пособия в России "отвязали" от прописки

Детские пособия в России "отвязали" от прописки

8 часов назад
Школьник из Москвы стал абсолютным победителем азиатской физической олимпиады

Школьник из Москвы стал абсолютным победителем азиатской физической олимпиады

8 часов назад
"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

08.05.2019 10:22
Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

08.05.2019 10:35
В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

08.05.2019 08:44