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Выборы на Украине 29 минут назад
Киевские власти не смогли запугать "Бессмертный полк"
Порошенко напоследок решил оскорбить участников шествия "Бессмертный полк" в Киеве и по всему миру, назвав их "ряжеными". Впрочем, слушать лузера уже мало кому на Украине интересно. День Победы там в этом году прошел широко, несмотря на агрессию со стороны радикалов.
Десятки тысяч киевлян несут по улицам города самое дорогое: в руках — фотографии тех, кто боролся с нацизмом, в сердце — память о своих героях.
Жители Киева собираются возле станции "Арсенальная". Улица "усыпана" черно-белыми портретами. Но лица героев не выцветут никогда в памяти тех, кто сегодня пришел сюда.
Право "пройти" с теми, кто ценою жизни приближал Победу, сегодня на Украине приходится отстаивать. Им разрешили провести шествие, но символика Победы и военная форма времен Великой Отечественной вызывают агрессию у людей в форме полицейской.
Георгиевская лента — символ Победы и героизма — как и многое другое сегодня на Украине, вне закона. Участников акции провоцируют радикалы. Но тех, кто не предал память павших в войне с фашизмом, оказалось гораздо больше. В Киеве они тайно передают друг другу значки с серпом и молотом, крепят звезды к пилоткам и фуражкам.
"Мы пришли почтить память, чтобы героями были те, кто ими являются, а не те, которых обманным путем хотят их сделать. Там все принимали участие — белорусы, украинцы, евреи, русские, нельзя делить, это общая Победа", — говорят люди.
На аллее Славы, у стелы Неизвестного солдата, Предстоятель канонической Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий отслужил молебен о невернувшихся с фронта, погибших в тылу и концлагерях, обо всех жертвах нацизма.
Среди политиков, которые прошли в этой общей колонне, — Юрий Бойко. "Этот праздник всегда будет жить в сердцах нашего народа. Мы никому не дадим приуменьшить подвиг украинцев, белорусов, русских и всех народностей Советского Союза", — отметил политик.
Памятные шествия состоялись в десятках украинских городов: Черкассах, Виннице, Мариуполе, Житомире, Харькове. О подвиге каждого города напомнили одесситы.
Грандиозным телевизионным событием — как и в прошлом году — стал большой праздничный концерт канала "Интер" "Победа. Одна на всех".
Праздник памяти без границ и национальностей. Рекордное количество зрителей среди всех каналов Украины. Уникальные гости — ветераны со всех союзных республик, потомки тех, кто и в концлагерях, и на оккупированных территориях вносили свой вклад в общую победу. Бок о бок ковали победу, вписывая в ее историю свои имена и названия городов.
Каждого ветерана зал приветствует стоя. Они вместе подпевают артистам — "Катюшу", "Смуглянку" и "Священную войну". Со слезами на глазах читают фронтовые письма. Невероятное эмоциональное единение, в котором эти эмоции сдержать не могут ни зрители, ни ведущие.
Песни на русском, украинском и французском, артисты из разных регионов страны. Дуэт "Анна-Мария", который в этом году на отборочном этапе "Евровидения" подвергли травле за то, что они – крымчанки и не могут отказаться от родного края и родителей, исполнил всеми любимые: "На безымянной высоте" и "Журавли".
Вслед за теми, кто прошел по улицам города, зал поднимает фотографии своих героев. Участников всех акций памяти Петр Порошенко накануне цинично обозвал "ряжеными".
Кадры с центральных улиц украинских городов и рейтинги "Интера" объясняют, почему Порошенко проиграл выборы.
Люди несли портреты своих отцов, дедов и прадедов. Каждый дошел до мемориала, чтобы у Вечного огня возложить цветы, несмотря ни на что, как бы ни старались их запугать. Политикам, которые пытаются сделать героями тех, кто когда-то были пособниками нацистов, жители города-героя ответили: переписать историю не получится.
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