Взрыв в Чистоозерном: новый дом будут строить около года

Двухэтажный 16-квартирный дом в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области, где минувшей ночью взорвался бытовой газ, восстановлению, по всей видимости, не подлежит. На его месте будут строить новый дом. Людей на это время обеспечат жильем.

Как сообщила в воскресенье, 12 мая, пресс-служба губернатора региона, заключение о возможности восстановления дома, где произошел взрыв, пока не готово, однако, скорее всего, будет принято решение поврежденный дом снести и построить на его месте новый, рассчитанный на количество людей, зарегистрированных здесь. Как ожидается, заключение экспертизы появится до среды, 15 мая.

Строительные работы займут около года. "От восьми месяцев до года — такой приблизительно потребуется срок", — цитирует ТАСС слова губернатора Василия Голубева. Средства на строительство будут выделены из резервного фонда Ростовской области.

В результате взрыва бытового газа в жилом доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный погибли два человека: мужчина 1990 года рождения и ребенок 2010 года рождения. Еще двое находятся в больнице, всего спасены 16 человек. У дома обрушилась кровля на площади 50 квадратных метров, повреждено семь квартир, три из них разрушено. По данным пресс-службы, поврежденному дому более 36 лет.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей, компенсации также предоставят пострадавшим. Сейчас 13 жильцов пострадавшего дома находятся в пункте временного размещения на базе местной больницы.