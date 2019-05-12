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12 мая 201917:43

Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести

Sergii Kharchenko/ТАСС

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко согласилась открыть общественную приемную в палатке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Предложение открыть приемную в обычной палатке, в которой в центре Харькова собирают гуманитарную помощь "на фронт", поступило от общественников и активистов.

"Я дала согласие", — написала Геращенко, отметив, что почла за честь такое предложение.

Между тем палатку "Все для победы", установленную в 2014 году на площади Свободы, могут снести. Петиция с таким предложением поступила накануне в горсовет Харькова. Мэр Геннадий Кернес призывал жителей города поддержать предложение.

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