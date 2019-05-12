Ожидается, что 80% населения Донбасса захотят стать россиянами

Исполнилось пять лет со дня референдумов о самоопределении в Донецкой и Луганской народных республиках. 11 мая 2014 года за независимость ОТ Украины проголосовали почти 90% пришедших на участки жителей Донецкой области и 96% жителей Луганщины. Чем сейчас живет Донбасс?

"Родина" и "патриотизм" в Донбассе — понятия конкретные. Поэтому — целыми семьями — на парад 9 мая, а за два дня до этого — на Саур-Могилу, дважды легендарную высоту.

Странное это место, Саур-Могила. Две шеренги поднимаются в сторону когда-то стоявшего здесь памятника: до 2014 года на холме располагался воин-освободитель. Украинские войска разрушили его до основания. И вот в одной шеренге — портреты тех, кто погиб в 1943 году, защищая эту высоту, а с другой стороны — тех, кто оставил здесь свои жизни в 2014-м. Некоторых я лично знал. Тяжело говорить.

Юрий Коломийцев — один из тех, кто выжил, ополченец батальона "Восток". "Какие-то все равно силы над нами летали хорошие. Хоть я и атеист, но ангелы над нами были. Артиллерия нас просто сравнивала с землей. И только земелька, окопчики, которые мы здесь нарыли, они помогали. И наша земля помогала нам", — сказал Юрий.

Две войны в Донбассе не делят. Защищали Родину, что в середине 40-х прошлого века, что в этом веке, в середине 2010-х. Тысячи пришли посмотреть на парад, в "Бессмертном полку" прошли десятки тысяч.

В День независимости в Луганске и Донецке впервые за пять лет отменен комендантский час. В праздник работали только продуктовые магазины и фотоателье. В последних — очередь. На паспорт.

Французский ополченец — в шаге от мечты. Эруан Кастель на передовой в Донбассе с 2015-го. Гражданство ДНР уже есть. Осталось ждать документы на российский паспорт. Ему — 57. Кадровый офицер. По-русски говорит все еще плохо. В окопах ведет рукописный дневник на французском. В увольнениях — информационный блог — с более чем миллионом подписчиков.

Река Северский Донец. Мост — пограничный переход. Украинский КПП виден невооруженным глазом. Пункт пропуска "Станица Луганская". Украинская сторона. Там сейчас находятся порядка полутора тысяч человек. Людей пропускаю очень медленно. Проблема с пропуском только одна — там есть те, кто собрался приехать в Луганск и подать документы на российское гражданство.

На вопрос, как дела, люди теперь называют свой порядковый номер в очереди. В первый день занимали с двух часов ночи, к полудню в списках уже больше 600 человек.

В Луганской республике уже работают 18 пунктов приема документов, в Донецкой, где населения больше, — 33.

В Донецке — народные гуляния. Люди отмечают пятилетние независимости республики. Но кто-то эту независимость должен охранять.

Мы — на позициях. До украинских войск здесь буквально 500 метров. Вечером в Донецке прогремит праздничный салют. Здесь салюты тоже каждый день, только другие.

Днем тихо. Можно поговорить. Тема та же, что и среди гражданских. Вот только номерков на руках нет. Пока планируется, что военные пойдут отдельным списком.

Миграционные службы двух республик предполагают, что не менее 80% населения подадут заявки на российские паспорта.