Лещенко заявил, что Луценко "наплел Джулиани кучу фейков"

Народный депутат Сергей Лещенко собирается обнародовать документы генпрокурора Украины Юрия Луценко, которые вместе со страницей "черной бухгалтерии" с фамилией Манафорта были переданы личному адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани.

Как написал Лещенко в Fb, Луценко наплел Джулиани кучу фейков. А тот их озвучил в эфире Fox. В частности, упоминалось,что Лещенко был осужден за вмешательство в выборы США.

Ранее Джулиани говорил о том, что поедет на Украину в ближайшее время, чтобы убедить власти не прекращать расследование о российском вмешательстве и связи сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией. Затем отменил визит из-за коррумпированности местных чиновников. Позднее назвал врагом президента США депутата Лещенко, отметив, что тот предоставил фейковую "черную бухгалтерию" Партии регионов.

Сам Лещенко утверждает, что Луценко дезинформирует Джулиани и врет о фальсификации бухгалтерии Партии регионов.

11 декабря 2018 года киевский суд частично удовлетворил административный иск в отношении Лещенко о разглашении и распространении информации о Манафорте. И признал противоправными его действия по вмешательству во внешнюю политику Украины.

Парламентарий позже обжаловал это решение суда, передает "Интерфакс".