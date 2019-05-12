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12 мая 201920:50 Михаил Антонов

Банкротство идеи трансатлантического единства и страх евроэлит

Будет ли Ангела Меркель главой европейского правительства? И чем еще могут обернуться выборы в Европарламент?

С визитом госсекретаря США в Германии связывали большие ожидания — надеялись на разговор по душам. Немецкие власти давно испытывают дефицит прямого общения с администрацией Трампа — дело ограничено дерзкими письмам, которые строчит им американский посол Гренелл. И вот почти дождались. Майк Помпео должен был встретиться с министром иностранных дел Маасом, а потом — с Ангелой Меркель. Но напрасно в Берлине помыли шею.

"Отмена визита Помпео вписывается в дипломатически неприемлемую стратегию США, в рамках которой Германии бросают вызов. Отношения сейчас очень плохие, такому положению дел способствует и американский посол в Берлине. Дипломат постоянно угрожает предпринимателям и федеральному правительству, как это было в случае с проектом Nord Stream -2 или иранскими приключениями США", — заявил бывший депутат Бундестага Йорг Таусс.

Германию наказывают за то, что в ряде вопросов как-то осмелилась поставить свои национальные интересы выше американских, которые состоят в том, чтобы Европа платила больше за НАТО, покупала у США дорогой газ и была бы на подхвате в деле смены неугодных Вашингтону режимов. Хорошо получилось на Украине, а дальше — все наперекосяк: в Сирии не вышло, в Венесуэле — тоже никак. Решили вернуться к Ирану — старые опыты с тотальными санкциями.

Годы переговоров, в итоге соглашение по иранскому ядерному досье, которым так гордились европейцы, — теперь его ни в корзину не выбросить, ни на стену не повесить.

На саммите Евросоюза в Румынии на эту тему прозвучал ряд важных заявлений с нулевым смыслом.

"Мы должны сохранить это. Иран должен оставаться в рамках соглашение, а мы должны сделать все от нас зависящее", — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Чем сплоченнее будет Европа — а эту позицию разделяют все собравшиеся — тем больше шансов понимания возможностей для решений проблем посредством переговоров", — считает канцлер Германии Ангела Меркель.

CША запрещают покупать у Ирана нефть. Если европейские компании будут покупать у Ирана нефть, против них тоже введут санкции, если не будут, Иран включит центрифуги. И все. Россия и Китай, если посчитают нужным, еще могут спасти сделку, а Европа не может — ее проблемы шерифа не волнуют.

"Американцы перестали немцев брать всерьез как консультантов геополитических вопросов. Трамп хочет их решать с Путиным и китайским лидером. А Европа должна будут для себя понять, насколько она вообще является еще союзником Америки", — отметил политолог Александр Рар.

Идея трансатлантического единства демонстрирует новые признаки банкротства, а дряблая, погрязшая в бюрократии, сидящая на хороших зарплатах европейская элита не в состоянии заставить себя уважать ни друзей, ни врагов. Выход один — менять элиту. И предстоящие в последней декаде мая выборы в Европарламент могут оказаться серьезным шагом в этом направлении. Европейская народная партия, объединяющая консервативные силы, такие как правящий в Германии ХДС, и их союзники, европейские социалисты, рискуют утратить дееспособное большинство.

У партии Макрона "Вперед, Республика!" небольшая катастрофа случилась уже на старте избирательной кампании. С учетом текущего рейтинга президента, а европейские выборы — всегда отражение каких-нибудь "желтых жилетов" — закончится все может еще хуже. Созданная Макроном партия позиционирует себя как социал-либеральная. И Макрон до сих пор не определился, куда ему примкнуть: то ли в центр, к социалистам, то ли к либералам и "зеленым". В качестве реакции на эту политическую слабость следует ультиматум.

"Выборы в Европарламент должны стать референдумом "за" или "против" для Эммануэля Макрона. И в этом случае он должен поступить как генерал Де Голь: если проиграет, то должен уйти", — заявила Марин Ле Пен, депутат Национального собрания Франции, лидер партии "Национальный фронт".

Ультраправые и евроскептики на подъеме. Их лидеры перемещаются из страны в страну с целью создать мощный противовес евроцентристским силам. Большинство вряд ли, но что-то может получиться.

"К сожалению, в Европе сохраняется пагубная тенденция, направленная на углубление интеграции, отказ от национального суверенитета и образование Соединенных Штатов Европы. Для того чтобы противодействовать подобному развитию событий, я планирую сформировать большой альянс с Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Гансом-Кристианом Штрахе", — отметил Йорг Мойтен, лидер партии "Альтернатива для Германии".

Марин Ле Пен рассчитывает привлечь к правому альянсу находящихся у власти польских националистов, вынося за скобки разногласия в отношении России. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини и вице-канцлер Австрии Кристиан Штрахе пытаются перетащить из лагеря центирстов партию венгерского премьера Орбана.

Орбан, радикальный оппонент миграционной политики Меркель и Евросоюза, почти не сопротивляется: дело в том, что по результатам выборов будут формироваться новые исполнительные органы ЕС. Нынешний глава центристской фракции Манфред Вебер, претендующий на пост главы Еврокомиссии, сильно обидел венгров.

"Кандидат Вебер заявил, что он не хочет быть председателем Еврокомиссии, если за него проголосуют венгры. Это очень опасное заявление и очень странная позиция", — полагает Орбан.

Считается, что политику вредно проводить в Брюсселе больше 10 лет, — теряется связь с реальностью. Манфред Вебер — лидер европейской народной партии — в Европарламенте — уже 15. Абсолютный трансатлантист. Многим его кандидатура представляется, мягко говоря, не очевидной, а, например, греческому премьеру Ципрасу просто неподходящей. Он — никто. Но у евроцентристов есть джокер в рукаве.

"Европейская элита очень боится, что Европа действительно слабеет, что идея построения политического союза, сохранения этого союза — в большой опасности. И нужен лидер, сильный, который спасет это. Ни Юнкер, ни Туск, ни Вебер, который пытается, не потянут. А лидер Германии Меркель сможет потянуть", — сказал Александр Рар.

Меркель — глава Еврокомиссии. Жан-Клод Юнкер вслух сказал, что видит ее своей преемницей, а значит, это уже не фантастика: из Берлина — в Брюссель, оставив Германию на попечение своей протеже Крамп-Каренбауэр. Две немки на ключевых позициях в Европе. Головокружительный поворот. Прежде такое было невозможно из-за Лондона, но не теперь, когда Британия уже одной ногой за порогом. И хотя у этого сценария есть масса противников (правые будут драться отчаянно), помешать его реализации, по большому счету, может только одни человек — Ангела Меркель.

Пенсия или вторая жизнь в политике? Очень тяжелая жизнь. Задача минимум — провести Евросоюз через эпоху Трампа в надежде, что она не затянется. Как-то Меркель сказала, что не намерена переходить на работу в Брюссель. Но от этих слов можно отказаться — "под давлением чрезвычайных обстоятельств", а их можно такими признать. На начало июня намечено собрание партийного актива правящей партии ХДС, на котором могут прозвучать очень важные объявления.

Текст: "Вести недели"

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