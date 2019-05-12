12 мая 201917:57
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят – девятый
В испанской Барселоне завершился очередной этап чемпионата мира в классе машин "Формулы-1". Победу в гонке Гран-при Испании одержал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Вторым к финишу пришел его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят показал девятый результат. Ему вновь удалось оказаться в очковой зоне. Его одноклубник Александер Албон финишировал 11-м.
Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Монако. Основная гонка состоится 26 мая.
Сейчас
17:46
Бойня в церкви: священника и прихожан расстреляли в начале службы
Картина дня
-
Стали известны подробности болезни Сергея Доренко
- Путин рассказал, как учился играть в хоккей
- Взрыв газа в Ростовской области: погибли два человека
- Команда Зеленского опубликовала петицию о роспуске Рады
- Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Евровидение-2019
-
"Евровидение-2019" покажет телеканал "Россия"
- Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для "Евровидения"
- Иван Бессонов объявит в эфире результаты "Евровидения-2019"
Самое читаемое
-
Гимнастерка, пилотка и трусы: танцевальный скандал с женой экс-депутата Яковлева
- Поиски туристов, пропавших в горах Алтая, приостановлены на полтора месяца
- "У меня есть факты": дочь Доренко заявила, что его смерть не была естественной
- Миллионерша из трущоб: Netflix снимет сериал об осужденной в Америке дочери российского дальнобойщика
- Отдых с последствиями: чем для буйных отдыхающих закончились майские праздники. Видео
Телеканал "Россия"
-
Большое кино в праздники на телеканале "Россия"
- Смерть Ирины Цывиной заказали в Америке?
- "Ну-ка, все вместе!": Новые голоса, жаркие споры и атмосфера праздника!
- Убийство любимого и кома дочери: трагедии известной актрисы
Вести.Экономика
-
Иран начинает выход из ядерной сделки
- Рынок акций США показал худшую динамику с начала года после угроз Трампа в отношении Китая
- Оружие Победы: лучшее легкое вооружение Великой Отечественной войны
- Последствия кризиса: какие проблемы пришли в Швецию спустя 10 лет
- После возобновления торговой войны с Китаем Трамп начнет атаку на ЕС
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Вот такой будет новая Lada 4x4
- 380-рублевые тарифы не спасли московские парковки
- Белорусский МАЗ подкинул конкурентов "Газелям" и "Транзитам"
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
5 мифов о свинине, в которые пора перестать верить
- Существование синдрома хронической усталости впервые доказано научно
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00
-
Путин: российский народ чтит поколение победителей
- В Москве прошел "Бессмертный полк": как это было
- Ливень и град: улицы Екатеринбурга превратились в реки
Вести-Москва
-
Долгожданный подарок ко Дню Победы: в доме ветерана установили пандус
- Тяжелая техника, химикаты и даже дроны: в Подмосковье к борьбе с борщевиком подошли системно
- Сотня новых соседей: на Волхонке жильцы делят дом сразу с несколькими хостелами
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Медики научились восстанавливать непригодные к пересадке лёгкие
- Гормонотерапия может купировать некоторые симптомы аутизма
- Обнаружена новая форма слабоумия, "имитирующая" болезнь Альцгеймера
- Новое соединение "отбирает" лекарственную устойчивость у бактерий, вызывающих туберкулёз
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом
Сегодня
Взрыв в Чистоозерном: новый дом будут строить около года
16 минут назад
Трансляции
Трамп: "охота на ведьм" не должна повториться
28 минут назад
Александр Емельяненко вновь оказался в полиции
1 час назад
Молния убила украинца, его жена в реанимации
46 минут назад
Силуанов уточнил, как "деньги мониторятся"
1 час назад
В центре Петербурга произошла массовая драка. Видео
4 часа назад
Лазарев обещал выпустить русскоязычную версию песни Scream
20 часов назад
Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство
06.05.2019 08:55
Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести
14 минут назад
В Татарстане сгорел грузовик с искусственными цветами. Видео
52 минуты назад
Тренер сборной России Воробьев: просим ребят чаще бросать
54 минуты назад
В Париже разлили 300 литров бутафорской крови
1 час назад
Рассекречены данные об убийстве Петлюры
1 час назад
Иран пригрозил Штатам "ударом в голову"
2 часа назад
Цеков о словах Помпео: сегодня одно, завтра другое
2 часа назад
В Киеве сожгли машину главреда TVi
3 часа назад
Ван Дейк признан лучшим футболистом сезона в АПЛ
3 часа назад
Матвиенко: Порошенко бесславно закончил карьеру
4 часа назад
Власти ОАЭ опровергли сообщения о взрывах в порту
4 часа назад
Умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов
4 часа назад
Детские пособия в России "отвязали" от прописки
5 часов назад
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
7 часов назад
Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор
08.05.2019 10:35
В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе
08.05.2019 08:44