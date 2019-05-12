Названо условие отказа Польши от злотого

Польша не собирается переходить на евро, пока ее экономика не достигнет того же уровня, который существует в Германии, заявил глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Злотый — это такая защита нашей экономики", — сказал Качиньский на конференции партии в воскресенье, 12 мая, в Щецине. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению главы правящей партии, успехи польской экономики обусловлены именно наличием национальной валюты. В этой связи разного рода потрясения, которые всегда случаются в условиях рыночной экономики, затрагивают Польшу "в относительно небольшой степени".

Поэтому "обязательность защиты злотого" должна стать одним из приоритетов польской экономики, поскольку это в ее интересах, сказал Качиньский.