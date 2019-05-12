Курс биткоина впервые с октября перешагнул отметку в 7 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые за 7 месяцев превысила психологическую отметку в семь тысяч долларов.

По данным портала CoinMarketCap, в 17.54 (Москва) биткоин стоил 7,054 тысячи долларов (рост на 3,51%).

При этом стоимость Ethereum — 186,96 доллара (снижение на 1,49%) , Ripple — 0,3108 доллара (снижение на 2,36%), а Bitcoin Cash —350,29 доллара (рост 9,13%).

Капитализация рынка криптовалют — 211,405 миллиарда долларов, из них на долю биткоина приходится 59,1%.

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков объяснил такую ситуацию манипулятивностью рынка криптовалют. Крупные игроки обеспечивают рост собственными ресурсами для вовлечения покупателей.Те придут, рассчитывая на дальнейший рост, и тогда уже биток сильно просядет, передает РИА Новости.