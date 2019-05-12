"Спартак" взял верх над "Уфой" в чемпионате России

Московский "Спартак" в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу принимал на домашнем стадионе "Уфу". Команда Олега Кононова сумела добиться победы со счетом 1:0 и переместилась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Спартаковцы отличились на 11-й минуте первого тайма. Форвард хозяев поля Зе Луиш воспользовался передачей в штрафную Лоренсо Мельгарехо, здорово пробив головой в угол ворот Александра Беленова. Этот гол оказался единственным в матче.

"Спартак" занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 46 очков после 28 встреч. ЦСКА отстает от красно-белых на один балл, имея одну игру в запасе. "Уфа" осталась на 14-й строчке с 26 очками.