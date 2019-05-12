"МанСити" стал чемпионом Англии второй год подряд

В чемпионате Англии по футболу был сыгран последний тур сезона-2018/19. Лидер АПЛ "Манчестер Сити" разгромил на выезде "Брайтон" со счетом 4:1 и во второй раз подряд завоевал чемпионский титул английской премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы сумела набрать 98 очков в 38 встречах.

Голы в составе победителей забили Серхио Агуэро, Эмерик Лапорт, Рияд Марез и Илкай Гюндоган. У проигравших единственный мяч оказался на счету Гленна Мюррея.

Второе место в чемпионате Англии занял "Ливерпуль", отставший от победителя всего на одно очко. Тройку призеров замкнул лондонский "Челси", опередивший на один балл "Тоттенхэм Хотспур".