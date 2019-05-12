После расстрела прихожан и священника церковь подожгли

Несколько вооруженных людей, которые убили священника и пятерых прихожан во время воскресной мессы в Буркина-Фасо на западе Африки, после расстрела подожгли церковь.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, ЧП произошло утром в воскресенье, 12 мая, в местности Дабло, неподалеку от города Кая на востоке страны. Личности нападавших пока не установлены.

В конце апреля в Буркина-Фасо произошло похожее нападение: неизвестные атаковали церковь в области Сахель на севере страны, тогда погибли шесть человек, в том числе двое служителей церкви. Вообще же в Буркина-Фасо за последние три года было совершено более 200 нападений на церкви и приходы.

Большинство жителей Буркина-Фасо (60 процентов) — мусульмане, христиан (в основном католиков) в стране чуть более 23 процентов.