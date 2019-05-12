"Мы все говорим только о Лазареве": Израиль ждет выступления российской звезды

Израиль принимает "Евровидение-2019". 14-го и 16 мая пройдут полуфиналы конкурса. А финал — 18 мая. Россию на "Евровидении" в Тель-Авиве представит Сергей Лазарев — тот самый, который ранее на конкурсе в Стокгольме по итогам зрительского голосования занял первое место. Прямые трансляции всех этапов конкурса будет вести телеканал "Россия 1". Не пропустите 14-го, 16-го и 18 мая в 22:00. Болеем за нашего Сергея Лазарева.

Море – плюс 25 — еще слишком холодное для избалованных солнцем израильтян. Но для международной разноязыкой евротусовки — в самый раз. Наверное, Тель-Авив — лучшее место для фестиваля. Но лишь тогда, когда молчат пушки.

Первые сообщения о новой волне ракетных атак, десятках сигналах воздушной тревоги, звучащих в городах, граничащих с Сектором Газы, пришли как раз тогда, когда первые делегации "Евровидения" прибыли в Тель-Авив, а исполнители начали свои первые репетиции на сцене "Экспо", где пройдут главные концерты международного песенного праздника.

700 "Кассамов" за двое суток. Разрушенные дома. Четверо убитых. Раненые. Израильские "Фальконы" бьют по Газе. Разрушают дома полевых командиров, взрывают офисы ХАМАС (запрещено в РФ).

Отменят ли конкурс? Еще несколько дней назад это был главный вопрос. Его задавали военным, политикам, певцам.

Нете Барзилай, покорившей Европу своей I'm not your toy, совсем не понравилось, что из-за ракетной угрозы отменили большой концерт израильских звезд "Евровидения". "Евровидение" было создано в 50-е, чтобы объединить страны, разрозненные после Второй мировой войны. Давайте вспомним ужас той войны. Музыка — это свет", — отметила певица.

Израиль встречал Сергея Лазарева сиренами и в марте, когда его группа писала открыточный клип в Иерусалиме, а ракета, выпущенная из Газы, взорвалась в предместьях Тель-Авива, и в этот раз, когда многие считали большую войну неизбежной.

"Первый раз я подумал, что все серьезно, когда мне под двери гостиницы положили памятку, что делать в случае сирены, куда бежать, где эвакуация, где бомбоубежище, где нас будут забирать", — рассказал Лазарев.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, похоже, не боится ничего. Нас он встретил, напевая любимую песню, в которой угадывался Соловьев-Седой.

Хульдаи показывает на карте все основные площадки конкурса: в парке, на пляже, в порту. Везде будут экраны, кафе, танцы. А где прятаться в случае тревоги? Градоначальник отвечает притчей: "Когда сообщали о ракете над Тель-Авивом, я сидел на баскетбольном матче. Там были 11 тысяч человек в зале, и никто игру не остановил. Мы здесь живем, наши дети гуляют, люди ходят на дискотеки, в бары".

Из сейфа для нас достали связку ключей "Евровидения". Десятки городов, и лишь три отказались от конкурса по техническим причинам. Есть шанс, что 64-й конкурс принесет тишину и на Ближний Восток. Хотя бы на время.

Тяжеленную связку ключей от столиц "Евровидения" дали мне в мэрии Тель-Авива. Здесь даже есть ключ от Москвы (2009 год), конечно, в виде балалайки. Вскоре на этой связки, которую с трудом поднимает взрослый мужчина, окажется и ключ с символом Тель-Авива.

Отмена конкурса стала бы трагедией для фанатов и поклонников жанра. "Мы поддерживаем Сергея Лазарева. Это великолепно, просто мурашки по коже! Надеемся, что Россия наконец-то в этом году победит на конкурсе "Евровидение", — говорят фанаты Сергея Лазарева.

Мурашки по коже от композиции Scream бегут и у членов израильского клуба фанатов "Евровидения". В стране хайтека они запустили сразу сорок компьютеров, чтобы в час "Х" купить восемь заветных билетов на финал конкурса.

"Мы все говорим только о Лазареве. Мы так долго ждали эту песню. Заждались просто. Он – звезда", — отметил Ицик Фишли, председатель израильского клуба любителей конкурса "Евровидение".

В Израиле "Евровидение" стоит на трех китах: безопасность, цены, еда. С последним проблем нет, если есть деньги.

Это парадоксальная ситуация, когда тысячи людей приезжают на "Евровидение" в страну, где в любую минуту может прозвучать сигнал воздушной тревоги, когда люди приезжают в город, стабильно входящий в десятку самых дорогих городов мира, и делают они это, наверное, потому, что в перерывах между ракетными атаками и платежами здесь так здорово и так вкусно. Отели полны, дискотеки борются за гостей "Евровидения".

Пока поклонники эстрады наслаждаются жизнью, вокалисты готовятся к полуфиналу. Черед России настанет 16 мая. Сергей вновь и вновь поет песню о невидимых слезах, разбитых надеждах, душевных страхах. На репетициях, в номере отеля и даже на пресс-конференции – а капелла, просто потому, что попросили поклонники.

"Поем, потому что все должно быть доведено до автоматизма, все ноты и все исполнение. Со мной вместе поют еще пять бэк-вокалистов, мы должны звучать как единое целое", — пояснил Лазарев.

Если мир на этой земле продержится еще неделю, если ортодоксы не заблокируют праздник за пение в Шаббат, если ветреная фортуна будет благосклонна и голос не дрогнет, то ночь на 19-е, когда миллионы зрителей прильнут к экранам, может стать тем самым Лазаревым воскресением, а его Scream ("Крик") будет криком радости победителя.