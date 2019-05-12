Путин объяснил, почему его отец не участвовал в параде 1945-го

10 мая в Сочи, где президент Владимир Путин участвовал в играх Ночной хоккейной лиги, он вернулся к теме празднования Дня Победы и в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал, что для него лично значит "Бессмертный полк".

"Как мой отец мог пройти по площади в 1945 году? Никак. Он всю жизнь хромал и ушел из жизни с осколком гранаты в ноге. Разве такие люди могли пройти по Красной площади на Параде Победы? Нет. Но они, именно простые солдаты, добывали победу. И добыли ее огромной ценой. Я помню свои чувства, когда первый раз пошел по Красной площади с портретом отца. Знаете, ко мне какая мысль пришла? Он не мог этого сделать, но я хотя бы портрет его пронесу. Он это заслужил. Я думаю, что сотни тысяч людей, когда идут с портретами своих близких, участников войны, наверное, тоже думают об этом", — сказал глава государства.

- Мы когда с вами общались во время "Бессмертного полка", была отличная погода, солнце ярко светило, а буквально через полтора часа в Москве прошла мощная гроза.

- Несмотря на непогоду, практически ураган, люди все равно шли по Красной площади. Это меня не удивляет. Когда люди идут по красной Площади и несут портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны, то они понимают, что несут портреты героев. Ведь все участники войны, участники боевых действий, труженики тыла — герои, потому что в тылу умирали у станков, а что говорить о тех, кто воевал?.. Подняться с криком "За Родину, за Сталина!", как тогда кричали, на пулю прямо идти, почти на верную смерть — это дорого стоит. Они все — герои. Но пройти с портретом, что это значит? Что каждый из нас на себя примеряет примерно то же самое и считает, подсознательно, что и мы так можем. Что это у нас по наследству есть, такие задатки и возможности. Если что случится, мы отреагируем должным образом в определенной жизненной ситуации, — подчеркнул Владимир Путин.