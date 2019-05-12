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День Победы 7 минут назад
"Бессмертный полк": великая народная река разлилась по стране
Эта великая и безбрежная народная река разлилась по всей стране. Полк бессмертный и непобедимый, потому что память победить невозможно. История, которая пишется прямо на наших глазах. Время, которое, кажется, удалось обмануть, если письмо из 1943-го, наконец, нашло адресата. 1418 страшных дней и победа — одна на всех.
Портрет героя Александра Андреевича Евтушенко его дети, внуки и праправнуки бережно проносят на руках сразу в трех городах – Ростове-на-Дону, Москве и Пятигорске.
Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. И снова в строю — Владимир Путин — с портретом отца: Владимир Спиридонович едва не погиб на Невском пятачке, был тяжело ранен.
"Это движение – грандиозное. Оно родилось от памяти к тому поколению, которое отстояло нашу культуру, русскую душу", — сказал народный артист СССР Василий Лановой.
И нет у памяти ни границ, ни национальности. Под знамена "Бессмертного полка" встают 115 стран.
На Кипре — военный оркестр. А на Аляске, где шествие проходит впервые, — "Подмосковные вечера". В Польше кланяются могиле Неизвестного солдата в Варшаве. 8 тысяч человек встают в строй в Торонто. И кто бы мог подумать, что так пронзительно зазвучат "Журавли" Бернеса. А когда "Катюшу" запевают в австралийском Брисбене, подхватывают в Якутии.
Нескончаемый людской поток в Астрахани. Во Владивостоке ветераны приветствуют "Бессмертный полк" стоя. Миллион на Невском — город-герой Ленинград выстоял жестокие 900 дней и ночей — самую смертоносную осаду в истории человечества.
Нижний Тагил. С фотографий смотрят такие юные глаза — это они, мальчишки, ковали броню Победы. Концентрация эмоций — фантастическая. "Спасибо" — одно только слово – повторяют и в Ростове-на-Дону, и в Екатеринбурге.
Настоящее море людей в Севастополе, городе-герое, где ночью 22 июня 1941-го прогремели первые взрывы войны.
В одном строю плечом к плечу — солдаты и генералы, моряки и пехотинцы. Они горели под Прохоровкой, насмерть стояли под Сталинградом, подо Ржевом потеряли 400 тысяч убитыми, пропавшими без вести и пленными. Без вести пропавшими до сих пор числятся 4,5 миллиона человек. А нам и слез не выплакать, и слов не высказать, и не спросить уже о чем-то самом главном.
Лишь пристальный взгляд из прошлого — с черно-белой фотографии. Родного, никогда не встреченного человека. И нет могилы, чтобы поклониться, — только выбитое на камне имя. Памятник ушедшим навсегда поставили односельчане своими силами. Череда фамилий, и как тут не замереть, если в дом не вернулся ни один из сыновей.
И это уже наша победа — над безвременьем, над забытьем, и прошлое оберегает будущее словами Роберта Рождественского: "Это нужно не мертвым, это надо живым".
История каждой без исключения семьи — страница в летописи Великой войны: как искали матери своих детей, в которыми разлучили в концлагерях, как выстояли все и не увидели тот самый победный май, навсегда остановившись всего в нескольких шагах.
Это небесное воинство, конечно, не измерить никакой статистикой — сколько за каждым живым ушедших родных и близких. Солдаты-победители — мы по ним сверяем совесть. И живы, пока помним.
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