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12 мая 201919:50

Атака на Pearl Continental: убиты пять человек

EPA

Минимум пять человек погибли при атаке трех боевиков на пакистанскую гостиницу Pearl Continental ("Пэрл континенталь"). Трагедия произошла в городе Гвадар в субботу. Ответственность взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана"

Среди жертв – три сотрудника службы безопасности отеля, один служащий, один представитель ВМС. Ранее сообщалось о гибели охранника.

Постояльцев удалось эвакуировать. После этого была проведена операция по зачистке. Боевиков ликвидировали.

Премьер Пакистана Имран Хан осудил нападение. По его мнению, это попытка подорвать процветание Пакистана, передает ТАСС.

 

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