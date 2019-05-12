Шведы разгромили итальянцев на чемпионате мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, завершился матч группы В между сборными Швеции и Италии. Шведские хоккеисты одержали первую победу на турнире, обыграв одного из аутсайдеров соревнований со счетом 8:0.

В составе победителей хет-трик оформил Антон Ландер, а Патрик Хернквист – дубль. Еще по шайбе забросили Оскар Линдблом, Маркус Крюгер и Вильям Нюландер.

В другой встрече дня немецкие хоккеисты переиграли датчан со счетом 2:1.