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12 мая 201920:27

На суда ОАЭ напали диверсанты

Global Look Press

Четыре коммерческих судна Объединенных Арабских Эмиратов утром в воскресенье, 12 мая, подверглись диверсии рядом с территориальными водами государства, заявляет МИД страны.

В распространенном по этому поводу коммюнике внешнеполитического ведомства, в частности, говорится, что торговые суда "стали целью акта саботажа" в исключительной экономической зоне государства. Жертв и пострадавших нет.

Власти ОАЭ "приняли все необходимые меры, и в настоящее время проводится расследование инцидента в сотрудничестве с местными и иностранными структурами", цитирует заявление ТАСС.

Ранее некоторые ближневосточные СМИ сообщили, что с 4 до 7 утра в воскресенье в порту Эль-Фуджайра (эмират, входящий в состав ОАЭ) прогремело несколько взрывов. Ряд изданий утверждал, что около десяти нефтеналивных судов были охвачены огнем, а над портом очевидцы заметили американские и французские военные самолеты. Позднее власти эмирата заявили, что эта информация не соответствует действительности, а порт Эль-Фуджайры функционирует в обычном режиме.

МИД страны в этой связи призвал международное сообщество взять на себя обязательство по предотвращению попыток любых сторон подорвать безопасность морского движения посредством подобных диверсионных актов.

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