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12 мая 201921:13

Пожар в Волгограде: в огне пострадал человек

В Краснооктябрьском районе Волгограда горит склад, на котором находятся пластиковые материалы, а также частный дом. По предварительным данным, в результате пожара пострадал один человек.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, пожар возник вечером в воскресенье, 12 мая.

Оперативно прибывшие на место спасатели установили, что горит жилой двухэтажный дом площадью в 200 квадратных метров, на складе огнем охвачено около 600 квадратных метров площади.

Возгорание тушат более 40 человек и 15 единиц техники. На месте пожара также работает оперативная группа ГУ МЧС по Волгоградской области.

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