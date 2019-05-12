"Лилль" довел беспроигрышную серию в лиге 1 до семи матчей, обыграв "Бордо"

В матче 36-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле обыграл "Бордо" с минимальным счетом – 1:0. У победителей встречи единственный мяч на 27-й минуте забил французский форвард Лоик Реми.

"Лилль" довел беспроигрышную серию в лиге 1 до семи матчей (4 победы, 3 ничьи) и с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Бордо", потерпевший пятое поражение кряду, расположился на 14-й строчке, имея в активе 38 очков.

В следующем туре "доги" 18 мая примут "Анже", а подопечные Паулу Соузы в тот же день примут "Реймс".