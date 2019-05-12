"Барселона" победила, "Реал" проиграл, а "Атлетико" сыграл вничью в 37-м туре примеры

В испанской примере состоялись матчи предпоследнего тура сезона-2018/19. "Барселона", досрочно ставшая чемпионом страны, на своем поле одержала победу над "Хетафе" со счетом 2:0.

У победителей встречи мяч забил Артуро Видаль (39-я минута) и единожды отличился защитник гостевой команды Даконам Дьене, записавший на свой счет автогол.

В параллельной игре тура мадридский "Реал" на выезде проиграл "Реал Сосьедаду" (1:3), а мадридский "Атлетико" дома не смог обыграть "Севилью" (1:1). "Валенсия" без российского полузащитника Дениса Черышева переиграла "Алавес" (3:1), а "Атлетик" взял верх над "Сельтой" (3:1).

В заключительном туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет с "Эйбаром", "Атлетико" – с "Леванте", "Реал" – с "Бетисом", "Валенсия" – с "Вальядолидом". Все матчи состоятся в субботу, 18 мая и начнутся в 21:00 по московскому времени.