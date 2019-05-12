Массовое ДТП в Испании: 25 пострадавших

На северо-востоке Испании – в Каталонии — в результате ДТП с участием 12 автомобилей пострадали не менее 25 человек.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Сан-Садурни-д'Анойя. Восьми пострадавшим помощь оказана на месте, остальные госпитализированы. В результате аварии на дороге образовалась 15-километровая пробка. О причинах массового ДТП пока не сообщается.