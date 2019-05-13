Вылетевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в аэропорт вылета

По информации портала Flightradar, выполнявший рейс по маршруту Москва – Самара самолет Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт Шереметьево.

Пассажирский борт вылетел из Шереметьево в 01:59 понедельника, 13 мая. В районе города Владимира он развернулся в воздухе и лег на обратный курс на Москву. О причинах возвращения воздушного судна в аэропорт вылета не сообщается, передает ТАСС.

Всего в парке "Аэрофлота" числятся 50 самолетов Sukhoi Superjet 100. Как сообщалось, 5 мая текущего года один из них совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево: от удара о взлетно-посадочную полосу лайнер загорелся, из 78 находившихся на борту людей погиб 41 человек.